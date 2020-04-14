США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. Снимки с полетом машины опубликованы в официальном Twitter-аккаунте международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

Как отмечается в комментарии к фотографиям, полет F-35 был совершен 10 апреля в рамках продолжающейся борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По данным Al-Masdar News, американский истребитель был замечен в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы, где в настоящее время располагается база российских военных. Таким образом специалисты из России, вероятнее всего, могли наблюдать за полетом F-35, отмечает агентство.

В феврале сообщалось, что США c начала 2020 года отправили на северо-восток Сирии более 300 грузовиков с оружием. Как отмечалось, командование американских войск на Ближнем Востоке направило из Ирака на территорию Заевфратья 13 военных колонн, среди которых свыше 80 единиц бронетехники и более 300 грузовиков с оружием. Позже в том же месяце стало известно, что тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые Вашингтон поставлял своим союзникам в Сирии в 2017-2018 годах для борьбы с ИГ, могли быть потеряны и украдены. Уточнялось, что речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов.

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