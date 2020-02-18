США отправили в Сирию сотни грузовиков с оружием

США c начала 2020 года отправили на северо-восток Сирии более 300 грузовиков с оружием. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает ТАСС.

Журавлев сообщил, что командование американских войск на Ближнем Востоке направило из Ирака на территорию Заевфратья 13 военных колонн, среди которых свыше 80 единиц бронетехники и более 300 грузовиков с оружием. По его словам, эти боеприпасы используются в ходе столкновений боевиков, а также против турецких военнослужащих и мирных граждан.

Ранее в феврале в сирийской провинции Хасеке произошел конфликт военных США с сирийцами. В Харбат-Хамо въехала колонна из шести бронемашин США. После требования местных жителей покинуть территорию американцы открыли огонь на поражение по гражданским лицам, в результате чего погиб сирийский подросток, а гражданский мужчина получил ранения. Жители общины открыли ответный огонь и подожгли бронемашину.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

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