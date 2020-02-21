США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов

Тысячи единиц оружия и боеприпасов, которые США поставляли своим союзникам в Сирии в 2017-2018 годах, могли быть потеряны и украдены. Об этом сообщает издание Military Times со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.

Как следует из документа, речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов, которое было поставлено поддерживаемым Вашингтоном группировкам для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.

По данным Пентагона, около 4,1 тысячи единиц утраченного оружия, в том числе гранатометы и пулеметы, хранились в ненадлежащих условиях. В результате они могли заржаветь, деформироваться и прийти в негодность. Кроме того, часть вооружения могла быть украдена, однако в чьи руки оно попало, в отчете не указывается.

В то же время, как отмечает Military Times, пропавшее оружие, вероятнее всего, оказалось в руках боевиков ИГ и «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России), которые смогли захватить арсеналы группировок, которые поддерживают США. По данным турецкого агентства Anadolu, поставки Вашингтона предназначались в первую очередь Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), которую в Турции считают террористической организацией.

При этом Пентагон уже запросил еще 173 миллиона долларов на вооружение для своих сирийских союзников в 2020 году.

Ранее в феврале сообщалось, что с начала года США отправили на северо-восток Сирии более 300 грузовиков с оружием и свыше 80 единиц бронетехники. Отмечалось, что это вооружение используется в ходе столкновений боевиков, а также против турецких военнослужащих и мирных граждан.

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