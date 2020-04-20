Cу-35 перехватил летевший к российским базам в Сирии американский самолет

Российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов, в Сирии. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает ТАСС с ссылкой на Минобороны России.

Отмечается также, что встреча с американским самолетом произошла в небе над Средиземном морем в воскресенье, 19 апреля. Истребитель поднимался с авиабазы «Хмеймим», чтобы идентифицировать неизвестный объект в воздушном пространстве.

Летчик российского истребителя после сближения с неизвестным самолетом смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение, отмечается ведомством.

Уточняется также. что все полеты ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В Сирии с осени 2015 года проводится российская военная операция. Авиация России поддерживает наземные действия сирийской армии. У стран-союзников есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим», а также база ВМФ в Тартусе.

15 апреля сообщалось о боевиках, сдавшихся правительственным силам Сирии — они рассказали о подготовке США диверсий в республике. «Инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры», — поделился руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев.