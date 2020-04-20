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Cу-35 перехватил летевший к российским базам в Сирии американский самолет

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов, в Сирии. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает ТАСС с ссылкой на Минобороны России.

Отмечается также, что встреча с американским самолетом произошла в небе над Средиземном морем в воскресенье, 19 апреля. Истребитель поднимался с авиабазы «Хмеймим», чтобы идентифицировать неизвестный объект в воздушном пространстве.

Летчик российского истребителя после сближения с неизвестным самолетом смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение, отмечается ведомством.

Уточняется также. что все полеты ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В Сирии с осени 2015 года проводится российская военная операция. Авиация России поддерживает наземные действия сирийской армии. У стран-союзников есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим», а также база ВМФ в Тартусе.

15 апреля сообщалось о боевиках, сдавшихся правительственным силам Сирии — они рассказали о подготовке США диверсий в республике. «Инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры», — поделился руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев.

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GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )«Это напоминает фильм ужасов»
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