Россия испытала танк «Армата» в Сирии

Российские военные испытали танк Т-14 «Армата» в Сирии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1». Об этом пишет «Интерфакс».

«Да, совершенно верно... они были в Сирии», — подтвердил чиновник.

По словам министра, танки направили в эту страну для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. Такие тесты помогут формированию финального облика машины, добавил Мантуров.

Чиновник также заявил, что Т-14 будет серийно поставляться в российскую армию в 2021 году.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

В Минобороны России официально не сообщали об испытаниях данных танков за рубежом и, в частности, в Сирии.

Новейший российский основной боевой танк был представлен в 2015 году и с тех пор регулярно участвует в парадах на Красной площади. Тогда же «Уралвагонзавод» заявлял, что до 2020 года предприятие изготовит для Минобороны 2,3 тысячи этих машин, однако эти планы не сбылись, а летом 2018-го курирующий оборонную отрасль вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что армия не испытывает большой нужды в «Арматах» в том числе из-за их дороговизны. Передача новейших танков военным затягивалась из-за продолжающихся испытаний перспективного вооружения, и совершилась ли она, неизвестно: в ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов, говоря о сроках поставки в армию опытной партии машин, сообщил, что это запланировано на конец года либо на начало 2020-го. По некоторым данным, партия составит всего 16 танков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!