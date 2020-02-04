Испытания «Арматы» завершат юбилеем «Борца за свободу тов. Ленина»

Государственные испытания перспективного российского танка Т-14 «Армата» завершат в 2020 году в честь столетия первого советского танка «Борец за свободу тов. Ленин» (русский «Рено»), сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части», — пояснил чиновник.

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В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

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