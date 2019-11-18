Под «Армату» испытают супербоевую ракету

Заключительные испытания комплекса управляемого вооружения 3УБК25 «Сокол-В» пройдут на полигоне Смолино (Нижегородская область), пишет в LiveJournal блог andrei-bt.

Пользователь отмечает, что в ходе тестов планируется израсходовать 25 боевых ракет 3УБК25, а также 46 практических ракет и 46 ракет с бортовой инерциальной на­вигационной системой (БИНС). Стрельбы будут выполнятся танком Т-80 и баллистической установкой с системой 2А82, которая также установлена на танке Т-14 «Армата».

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Блог сообщает, что 3УБК25 — «первая в России ракета с автономным самонаведением с абсолютно новыми боевыми качествами», которая «выведет российские танки на лидирующие позиции по возможности поражения целей противника как в условиях прямой видимости так и при стрельбе непрямой наводкой».

В августе «Военно-промышленный курьер» написал, что до конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей.

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