Россия впервые получит Т-14 «Армата»

Вооруженные силы (ВС) России получат первую опытно-промышленную партию танков Т-14 «Армата» в конце 2019 — начале 2020 года, сообщил ТАСС глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Ее поставка Вооруженным силам РФ состоится в конце 2019 — начале 2020 года», — сказал менеджер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019.

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В ноябре блог andrei-bt написал, что заключительные испытания комплекса управляемого вооружения 3УБК25 «Сокол-В», который может получить система 2А82 от Т-14 «Армата», пройдут на полигоне Смолино (Нижегородская область).

В августе «Военно-промышленный курьер» написал, что до конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

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