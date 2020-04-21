Перехват Су-35 американского самолета назвали безответственным

Шестой флот ВМС США прокомментировал перехват российским истребителем Су-35 американского самолета. Об этом сообщает Al Masdar News.

Первый перехват был сделан профессионально, отметили в ведомстве, однако второй чуть не привел к аварии, поскольку российский истребитель пролетел на слишком маленьком расстоянии — 25 футов (7,6 метров) — от американского Boeing P-8 Poseidon. «Второй перехват был небезопасным и непрофессиональным... такой безответственный маневр чуть не подверг опасности пилотов обоих судов», — отмечается в сообщении.

20 апреля российский истребитель Су-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. Летчик российского истребителя после сближения с неизвестным самолетом смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение.

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