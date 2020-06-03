В Британии заявили о перехвате российского самолета

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли свои истребители Typhoon для перехвата российского самолета Ил-20 в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британских ВВС.

«Истребители Typhoon ВВС Великобритании, развернутые в Литве в рамках программы NATO [Baltic] Air Policing, выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина», — говорится в сообщении. Отмечается, что Ил-20 использовался для радиоэлектронной разведки.

Истребители Typhoon с 1 мая базируются на базе авиабазе Шауляй в Литве. На боевое дежурство ВВС Великобритании заступили совместно с ВВС Испании. Они патрулируют воздушное пространство над странами Прибалтики.

Ранее Министерство обороны России обнародовало видео перехвата бомбардировщиков В-1В ВВС США у российских границ. Стратегические бомбардировщики обнаружили над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. Российские истребители приблизились к американским самолетам, после чего те повернули в сторону от границы.

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