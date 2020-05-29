Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео

Министерство обороны России обнародовало видео перехвата бомбардировщиков В-1В ВВС США у российских границ. Ролик опубликовало РИА Новости.

Стратегические бомбардировщики обнаружили над нейтральными водами Черного и Балтийского морей. Российские истребители приблизились к американским самолетам, после чего те повернули в сторону от границы. На видео запечатлены российские истребители, сопровождающие американские.

В Минобороны сообщили «Ленте.ру», что на перехват были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. В военном ведомстве подчеркнули, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

27 мая США рассказали о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими истребителями. Сообщалось, что российские истребители якобы одновременно приблизились к американскому самолету с обеих сторон, таким образом ограничив способность Poseidon P-8A «безопасно маневрировать».

20 апреля российский истребитель Су-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. Летчик российского истребителя после сближения с неизвестным самолетом смог идентифицировать его бортовой номер и принадлежность к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение.

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