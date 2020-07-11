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Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

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Министерство обороны России опубликовало видео перехвата самолета-разведчика RC-135 над Японским морем. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает в своем Telegram-канале RT.

На кадрах видно, как российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ сопроводили на безопасном расстоянии разведывательный борт Военно-воздушных сил (ВВС) США, который летел над нейтральными водами Японского моря неподалеку от российских границ.

Ранее 11 июля сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили над Японским морем американский самолет-разведчик RC-135, на перехват которого были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ, вернувшиеся на базу после успешного выполнения задания.

В министерстве обороны заверили, что все полеты самолетов ВКС России осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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