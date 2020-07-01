Россия перехватила американский самолет-разведчик над Черным морем

Российские истребители Су-27 перехватили самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Там рассказали, что в среду, 1 июля, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) вскрыли действия американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря. «На значительном удалении от границы РФ приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что для перехвата разведчика в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота. После этого американский RC-135W Rivet Joint взял курс на удаление от государственной границы России.

Предыдущий перехват над Черным морем произошел 29 июня. Тогда речь шла о патрульном самолете P-8A Poseidon военно-морских сил США и стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США. Нарушения государственной границы не допускалось.

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