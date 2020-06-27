США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что полет, который состоялся 27 июня, проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские самолеты не нарушали границ других государств.

На отдельных участках маршрута самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а также F-22 ВВС США, добавили в Минобороны.

Ранее 27 июня Министерство обороны России опубликовало видеозапись перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря. В небе засекли три американских воздушных судна: патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

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