Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем

Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Кадры были опубликованы в YouTube.

О перехвате сообщалось 26 июня. В небе засекли три американских воздушных судна: патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

Согласно заявлению Минобороны, истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота приблизился на безопасное расстояние к самолетам-разведчикам, после чего те сразу же изменили направление полета и удалились от государственной границы России.

Ранее в июне российские истребители сопроводили американские бомбардировщики у восточных границ, над нейтральными водами Охотского моря. Сообщалось, что государственная граница страны нарушена не была.

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