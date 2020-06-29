Россия перехватила американские военные самолеты у своих границ

Российские истребители Су-27 перехватили два американских военных самолета у своих границ над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Известно, что речь идет о патрульном самолете P-8A Poseidon военно-морских сил США и стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США. Подчеркивается, что нарушения государственной границы не допускалось.

О предыдущем перехвате сообщалось 26 июня. Тогда в небе засекли три американских воздушных судна: патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

Ранее в июне российские истребители сопроводили американские бомбардировщики у восточных границ, над нейтральными водами Охотского моря. Сообщалось, что государственная граница страны также не нарушалась.

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