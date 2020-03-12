Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных на учения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных на территорию страны для участия в учениях в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ, в частности, предусматривает допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях Rapid Trident 2020, Sea Breeze 2020, «Юг-2020», Riverine 2020 и Warrior Watcher 2020. Первые два будут проходить вместе с американскими солдатами, а остальные — с молдавскими, румынскими и британскими войсками соответственно.

Закон также регулирует общую численность иностранных солдат, их типы и количество вооружений, сроки пребывания и места дислокации на период проведения учений.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет совместные учения с Украиной по защите инфраструктуры в Черноморском регионе в Одессе. В них планируется участие более 200 специалистов. Учения «Нерушимая устойчивость-2020» будут проходить с 5 по 9 октября 2020 года.

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