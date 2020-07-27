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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика США Poseidon над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что после разворота самолета-разведчика ВМС США от границы России, истребитель вернулся на аэродром базирования, который относится к Южному военному округу. подчеркивается, что никаких нарушений допущено не было.

Известно, что в Черном море сегодня завершились учения НАТО и Украины Sea Breeze. В Минобороны России отмечали, что флот отслеживает их корабли и авиацию.

23 июля американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon аналогично приближался к границам России над Черным морем, на его перехват поднимался истребитель Су-27. Самолет США затем развернулся в другую сторону, нарушения границы не допускалось.

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