Над Чукотским морем перехватили американский беспилотник

Российские самолеты перехватили беспилотник ВВС США возле границ России — над Чукотским морем. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны сообщает РИА Новости.

Над нейтральными водами заметили RQ-4B Global Hawk — разведывательный беспилотник ВВС США. На перехват поочередно поднялись три истребителя МиГ-31, находившихся на дежурстве по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

«После разворота БПЛА RQ-4B Global Hawk от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Все полеты российских самолетов МиГ-31 проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США не допущено», — говорится в сообщении военного ведомства.

7 августа сообщалось, что истребители Су-35С перехватили над Охотским морем американский стратегический бомбардировщик В-1В.

Российские власти в последнее время фиксируют возросшую активность американских самолетов вблизи российских границ. «Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», — отмечал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он указывал на то, что эти действия не останутся без реакции с российской стороны.