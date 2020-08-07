Три Су-35 ВКС России перехватили бомбардировщик США

Три истребителя Су-35С ВКС России поднялись в небо над Охотским морем для перехвата стратегического бомбардировщика США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России, пишет ТАСС.

Истребители сопроводили бомбардировщик В-1В ВВС США. Нарушения границы с американской стороны не допущено. Весь полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

После того как американский самолет отлетел от российских границ, истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

7 августа российский Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет патрульной авиации «Посейдон» ВМС США над Черным морем. Американские воздушные суда после приближения к ним на безопасное расстояние российского Су-27 изменили курс.

Российские власти в последнее время фиксируют возросшую активность американских самолетов вблизи российских границ. «Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», — отмечал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он указывал на то, что эти действия не останутся без реакции с российской стороны.