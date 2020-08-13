Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США вблизи российской границы. Видеозапись Минобороны разместило РИА Новости.

На кадрах запечатлены разведчик RC-135 ВВС США и американский самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон». В российском Национальном центре управления обороной заявили, что из-за полета самолетов в сторону государственной границы в воздух пришлось поднять истребитель Су-27.

Когда американские самолеты сменили курс, Су-27 вернулся на аэродром.

Ранее 12 августа сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета над нейтральными водами Черного моря.

В последнее время российские власти отмечают возросшую активность американских самолетов у границ России. «Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты», — отмечал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Интерфаксом». Он указал на то, что эти действия не останутся без реакции российской стороны.