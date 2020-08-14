Российский истребитель вновь перехватил самолеты США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 вновь перехватил два самолета-разведчика американской армии над нейтральными водами Черного моря, заставив их повернуть от границы. Об этом 14 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной РФ.

В нем отмечается, что 14 августа истребитель был поднят для опознания целей, приближающихся к российской границе. Экипаж «идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США» — тот же состав полета, что днем ранее.

Следуя всем принятым международным правилам полетов, Су-27 вернулся на аэродром базирования, добившись того, что американские самолеты развернулись, и не допустив нарушения государственной границы.

В последнее время активность самолетов США и других стран НАТО у российских границ заметно выросла. Речь идет как о разведывательных полетах, так и о простых провокациях. Сообщения о новых перехватах появляются почти каждый день. Так, 13 августа военные опубликовали видео, заснятое во время перехвата американских самолетов российским истребителем Су-27.