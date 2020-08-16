Российские военные перехватили итальянский патрульный самолет над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря итальянский патрульный самолет. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

В сообщении ведомства говорится, что средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель. Для ее опознания в воздух поднялся истребитель Су-27СМ. Экипаж приблизился к объекту на безопасное расстояние и выяснил, что это итальянский самолет базовой патрульной авиации.

В Национальный центр управления обороной России отметили, что российский истребитель действовал в соответствии с международными правилами и не допустил нарушения государственной границы России. После разворота итальянского самолета Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что на видео попал очередной перехват самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США над Черным морем. Перехват проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.