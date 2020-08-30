США обвинили российских летчиков в непрофессионализме

Российские пилоты действовали небезопасно и непрофессионально при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. Об том заявило командование ВВС США в Европе и Африке, передает ТАСС.

Согласно заявлению американских военных, российские истребители Су-27 пересекали траекторию полета бомбардировщика США, создавали турбулентность и ограничивали его способность маневрировать.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан отметил, что подобные действия увеличивали риск столкновения в воздухе. Он подчеркнул, что такое поведение несовместимо с летным мастерством и международными правилами полетов.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что два российских истребителя Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата стратегического бомбардировщика В-52 ВВС США. По сведениям российских военных, экипажи истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту для его идентификации и недопущения нарушения государственной границы. После разворота американского самолета от госграницы Су-27 благополучно вернулись на аэродром базирования сил Южного военного округа.