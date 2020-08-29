В НАТО подняли истребители над пятью морями из-за российских учений

Истребители страны НАТО были подняты над пятью морями для сопровождения российских самолетов. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, передает ТАСС.

По его словам, 10 противолодочных самолетов Ту-142 выполняли плановые полеты в дальнюю морскую зону во время учений «Океанский щит-2020». Истребители альянса сопровождали их над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.

Отдельно Евменов отметил, что никакие международные правила полетов не нарушались. Главнокомандующий добавил, что экипажи морской авиации подтвердили боевую готовность к решению задач в любых районах мирового океана.

Ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 перехватили стратегический бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил США в небе над Балтийским море. 28 августа два Су-27 перехватили американский В-52Н над Черным морем.

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