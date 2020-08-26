Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик в небе над Баренцевым морем. Об этом в среду, 26 августа, сообщили в Национальном центре управления (НЦУ) обороной России, передает РИА Новости.

В центре заявили, что неизвестный объект приближался к территории России. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — добавили в НЦУ.

В небе на безопасном расстоянии экипаж истребителя смог установить, что это самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Далее иностранное воздушное судно изменило направление полета, а российские летчики вернулись на аэродром.

«Весь полет истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с требованиями международных правил использования воздушного пространства», — пояснили в Национальном центре. Норвежский самолет-разведчик не нарушил государственные границы России.

4 августа также стало известно, что российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем. Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии изменил направление полета, как только заметил МиГ-31 России.