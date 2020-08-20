Россия сообщила о перехвате двух самолетов-разведчиков НАТО около своих границ

У российской границы в Черном море были замечены два самолета-разведчика стран НАТО — Франции и Великобритании, их перехватил истребитель Су-30СМ. Видео Минобороны опубликовало агентство РИА Новости.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики Atlantique-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании», — сообщили в военном ведомстве. Там подчеркнули, что вскоре они развернулись, а российский Су-30СМ вернулся на аэродром базирования.

17 августа сообщалось, что российский истребитель Су-27СМ перехватил над Балтийским морем самолет-разведчик ВВС США. Тот в итоге повернул от границы, сообщили в Национальном центре управления обороной России. Воздушную цель у границ государства засекли радиолокационные системы.

В последнее время активность самолетов США и других стран НАТО у российских границ заметно выросла. Речь идет как о разведывательных полетах, так и о простых провокациях. Сообщения о новых перехватах появляются почти каждый день.