Появились подробности миссии бомбардировщиков ВВС США возле Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США пролетели над воздушным пространством Украины возле Крыма в рамках регулярной миссии по наблюдению за акваторией Черного моря. Подробности полета приводит Kyiv Post.

По информации издания, американские самолеты изучили военную активность России в Крыму и на Черном море. Пара B-52H вылетела с аэродрома Фэрфорд в Англии в 7:29 утра по местному времени и появилась в воздушном пространстве Украины в районе города Владимира-Волынского. Около полудня бомбардировщики сделали несколько кругов над побережьем Азовского моря возле Мелитополя, а затем повернули обратно. В полете их сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29.

О приближении американских бомбардировщиков к территории Крыма сообщалось ранее 4 сентября. При этом истребители ВКС России не могли подняться на перехват, поскольку B-52H находились в воздушном пространстве Украины.

В мае стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США провели тренировочную имитацию бомбардировки около границ России. «Бомбометания» прошли в 100 километрах от границ Ленинградской области на эстонском полигоне Тапа. Перед этим самолеты совершили трансатлантический перелет из штата Южная Дакота.