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Раскрыты цели турецких С-400 на Черном море

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Фото: Виталий Невар / Reuters

Источник РИА Новости в военно-технической сфере раскрыл итог испытаний турецких зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» российского производства в районе города Синоп, расположенного на побережье Черного моря.

«Три выпущенные ракеты поразили три цели», — сказал собеседник агентства. Аналогичную информацию ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

The Drive допускает, что целями турецких С-400 «Триумф» выступили беспилотники Banshee британского производства. Издание напоминает, что вместе с ЗРС в район испытаний было доставлено десять таких мишеней.

Пуски ракет ЗРС состоялись 16 октября. В ответ на проведенные испытания руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил о «возможных серьезных последствиях» для отношений Анкары и Вашингтона в сфере безопасности.

В июле глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за С-400 «Триумф» российского производства.

В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан допустил, что целями испытаний Турцией С-400 «Триумф» является поиск слабых мест данной системы. При этом специалист заверил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.

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