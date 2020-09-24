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Раскрыто условие Израиля по продаже F-35 в ОАЭ

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Фото: Amir Cohen / Reuters

Качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, регулируемое механизмом Qualitative Military Edge (QME), сохранится и после возможной продажи ОАЭ истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишут авторы Defense News, ссылаясь на заявление министра обороны США Марка Эспера.

Издание также раскрыло одно из возможных условий еврейского государства по продаже Вашингтоном самолетов в Абу-Даби. «Примечательно, что израильское издание Calcalist на прошлой неделе сообщило, что существует большая вероятность того, что крылья для парка F-35 Lightning II в Объединенные Арабские Эмираты могут быть произведены компанией Israel Aerospace Industries», — отмечает Defense News.

Объясняя действие QME, издание пишет, что «Израилю, как небольшому государству, окруженному враждебными странами, нужно дополнительное преимущество от своего американского партнера, чтобы выжить. Фактически это означало, что определенные виды высокотехнологичного оружия не будут разрешены к продаже государствам региона, в первую очередь Саудовской Аравии и ОАЭ».

В сентябре премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум сообщил, что Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида Объединенных Арабских Эмиратов выбрал НАСА для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможных полетов на Международную космическую станцию (МКС. Ранее астронавты из ОАЭ проходили соответствующую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (входит в «Роскосмос»).

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