Последний «Союз-ФГ» доставил космонавтов на МКС

Космический корабль «Союз МС-15» доставил на Международную космическую станцию очередной экипаж. Прямая трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Сближение и стыковка корабля проходили в автоматическом режиме. Экипаж перейдет на станцию примерно в 00:45 мск 26 сентября.

На МКС прибыли россиянин Олег Скрипочка, астронавт из США Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Сейчас на станции впервые с 2015 года находятся девять человек.

Пуск стал последним для «Союз-ФГ», использующего аналоговую систему управления украинского производства. С 2020 года пилотируемые старты к МКС должны проводиться на носителе «Союз-2.1а», получившем российскую цифровую систему управления. Также проведенный пуск стал последним для «Гагаринского старта», который на три года закрывается для модернизации.

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