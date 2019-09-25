Россия последним в истории пуском «Союз-ФГ» закрыла «Гагаринский старт»

С космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-15», который доставит на Международную космическую станцию (МКС) россиянина Олега Скрипочку, американку Джессику Меир и первого астронавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, сообщает «Роскосмос».

Пуск состоялся в 16:57 по московскому времени. Отсоединение космического корабля от третьей ступени ракеты запланировано через 9,5 минут. Стыковка «Союз МС-15» с МКС намечена на 22:46. Возвращение Скрипочки и Меир (вместе с американцем Эндрю Морганом) на Землю состоится 30 марта 2020 года. Аль-Мансури (а также россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг) вернется на Землю 3 октября.

Согласно РИА Новости, пуск стал последним для «Союз-ФГ», использующего аналоговую систему управления украинского производства. С 2020 года пилотируемые старты к МКС должны проводиться на носителе «Союз-2.1а», получившему российскую цифровую систему управления. Также проведенный пуск стал последним для «Гагаринского старта», который на три года закрывается для модернизации.

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что реконструкция «Гагаринского старта» приведет к тому, что пуски к МКС ракет «Союз-2.1а» будут проводиться с одной стартовой площадки на Байконуре, что создает риски.

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В июне Рогозин сообщил, что «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и инвесторы из ОАЭ подпишут соглашение с госкорпорацией о выделении денежных средств для реконструкции «Гагаринского старта».

В мае 2018 года сообщалось, что «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу «Гагаринского старта» (площадки 1), являющегося старейшим стартовым комплексом Байконура.

В марте того же года ЦЭНКИ сообщал о консервации к 2023 году пусковой установки № 24 площадки 81.

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