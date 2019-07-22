Пуски к МКС станут рискованными

Реконструкция «Гагаринского старта» приведет к тому, что пуски к Международной космической станции (МКС) ракет «Союз» будут проводиться с одной стартовой площадки на Байконуре, что создает риски, передает ТАСС заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Мы остаемся на Байконуре только на 31-й площадке. Это представляет собой серьезные риски концентрации всех пусков — и пилотируемых грузовиков (вероятно, имелись ввиду пилотируемые корабли "Союз" — прим. «Ленты.ру»), и автоматических — с одной стартовой площадки», — сказал менеджер.

По его мнению, для подстраховки пуски грузовиков «Прогресс» в «перспективе недалекой» можно проводить с Восточного, тем самым разгрузив 31-ю площадку на период модернизации «Гагаринского старта».

В июне Рогозин сообщил, что российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ подпишут соглашение с «Роскосмосом» о выделении денежных средств для реконструкции «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.

В мае 2018 года сообщалось, что «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу «Гагаринского старта» (площадки 1), являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур.

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В марте 2018-го ЦЭНКИ сообщал о консервации к 2023 году пусковой установки №24 площадки 81. Полностью прекратить эксплуатацию «Протон-М» на Байконуре планируется в 2025 году.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более 500 пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с «Гагаринского старта» в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года отсюда стартовала ракета «Восток», которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

В настоящее время с пусковой площадки стартуют ракеты «Союз-ФГ», получающие украинскую систему управления. Данные носители будут заменены на «Союз-2», которые запускаются с площадки 31.

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