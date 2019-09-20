Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

Служба безопасности Роскосмоса не утвердила в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавта Юрия Маленченко из-за жены-американки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

Три собеседника агентства утверждают, что причиной отказа стало то, что должность подразумевает допуск в конфиденциальной информации. На сайте ЦПК Маленченко сейчас указан как первый заместитель начальника по подготовке космонавтов, однако на самом деле он состоит на должности советника начальника.

Маленченко женился на Екатерине Дмитриевой в 2003 году. При этом жених находился на МКС, а невеста — в Центре управления полетами в Хьюстоне.

Маленченко в общей сложности провел на орбите 827 суток.

8 сентября на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) задержали 17 человек, пытавшихся проникнуть на закрытый объект. Позднее выяснилось, что проникновение на объект произошло через «большую и очень старую дырку в заборе», а при себе у нарушителей были только «фотоаппараты и баллончики». После задержания они рассказали, что хотели сфотографироваться на фоне предприятия, так как прошел слух, что его хотят снести.

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