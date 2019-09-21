Вторая ступень H-2B оказалась угрозой «Союзу МС»

Запуск ракеты H-2B с космическим кораблем HTV 8 (H-2 Transfer Vehicle или Kounotori 8) к Международной космической станции (МКС) перенесен с 24 на 25 сентября из-за опасности столкновения второй ступени носителя с космическим кораблем «Союз МС», сообщает Mitsubishi Heavy Industries.

Японская компания, изготовившая ракету, ссылаясь на проведенный анализ орбит, заявила о наличии ненулевой вероятности того, что вторая ступень H-2B, отделившись от HTV 8, может приблизиться к «Союзу МС», отправляющемуся от МКС. Вследствие этого пуск H-2B с HTV 8 отложен на сутки.

17 сентября американская компания Bigelow Aerospace со ссылкой на данные Военно-воздушных сил (ВВС) США заявила об угрозе столкновения советского спутника радиотехнической разведки (РТР) «Космос-1300» и своего надувного космического корабля Genesis II.

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10 сентября во время подготовки к пуску ракеты H-2B с HTV 8 на стартовой площадке космодрома Танэгасима (Япония) произошел пожар, после чего старт был перенесен на 24 сентября.

В настоящее время японский Kounotori является одним из четырех действующих космических кораблей, который вместе с американскими Dragon и Cygnus и российским «Прогрессом МС» предназначен для доставки грузов на МКС. Первый старт HTV состоялся в сентябре 2009 года. Седьмой раз HTV полетел к МКС в сентябре 2018 года.

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