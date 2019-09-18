Украинская «Целина» стала угрозой космическому кораблю США

Советский спутник радиотехнической разведки (РТР) «Космос-1300» и американский надувной космический корабль Genesis II в ближайшее время могут столкнуться, пишет в Twitter компания Bigelow Aerospace.

«Сегодня ВВС [Военно-воздушные силы] США уведомили нас, что есть вероятность 5,6 процента того, что Genesis II через 15 часов столкнется с отслужившим российским спутником "Космос-1300". Хотя это относительно небольшая вероятность, заметно, что низкая околоземная орбита становится все более замусоренной», — говорится в сообщении.

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В сентябре из данных трекера N2YO.com следовало, что российский военный спутник-инспектор «Космос-2521» больше не находится на околоземной орбите, поскольку распался на части.

В декабре 2017 года советский военный разведывательный спутник «Космос-1346», также относящийся к серии «Целина-Д», разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане.

Надувной космический корабль Genesis 2, разработанный американской компанией Bigelow Aerospace, запущен в июне 2007 года ракетой «Днепр» из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область).

Спутник детальной радиотехнической разведки «Космос-1300» серии «Целина-Д», разработанный и произведенный Украинской ССР, запущен в августе 1981 года ракетой «Циклон-3» с космодрома Плесецк.

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