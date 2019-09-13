Российский военный спутник «Космос-2521» исчез

Российский военный спутник-инспектор «Космос-2521» больше не находится на околоземной орбите, поскольку 12 сентября распался на части, сообщает трекер N2YO.com.

Последняя идентификация космического аппарата (КА) состоялась в ночь на 12 сентября, когда апогей его орбиты равнялся 126 километрам, а перигей — 113 километрам.

Ранее на Западе неоднократно заявляли о маневрирующих российских КА, например, в марте и августе 2018 года.

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В июне 2017 года стартовавший с Плесецка «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» с двумя космическими аппаратами, один из которых «Космос-2519», официально заявленный как спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), совершил несколько маневров. В августе 2017 года российские военные заявили, что от «Космоса-2519» отделился «Космос-2521». В августе и сентябре 2017 года «Космос-2521» совершил несколько маневров, предположительно, с целью приблизиться к «Космосу-2486». В октябре 2017 года военные заявили, что миссия «Космос-2521» завершена, а КА вернулся к «Космосу-2519». В том же месяце от «Космоса-2521» отсоединился «Космос-2523». В марте 2018 года «Космос-2521» начал удаляться от «Космоса-2519».

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