Наука и техника
 
Последние новости
Крым остался с «Миром»
Японский император раскаялся за участие страны во Второй мировой
Умер актер из сериала «Каменская»
Найден способ залезть полицейскому в нагрудную камеру
Назван самый популярный аксессуар сезона
Организатор «Марша матерей» получила предупреждение об уголовной ответственности
Кремль отреагировал на требование выпустить обвиненного в госизмене ученого
Лидера «Русской Республики» посадили за оправдание Брейвика в соцсети
Советские кинотеатры превратят москвичей в вуайеристов 
Новости партнеров

В США назвали ненормальным поведение российского спутника

Перейти в «Мою Ленту»

Соединенные Штаты считают поведение запущенного Россией в октябре 2017 года спутника-инспектора ненормальным для той категории аппаратов, к которому Москва его причисляет, говорится в заявлении помощницы госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблете, полученном РИА Новости.

«Его поведение на орбите было не соответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников. И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа, чтобы определить это», — заявила Поблете на проходящей в Женеве конференции по разоружению.

Она добавила, что США выражали беспокойство много лет, за которые Россия разрабатывала и развертывала противоспутниковое оружие.

По словам Поблете, США обеспокоены тем, что спутник может делать что-то противоположное намерениям его владельцев, поскольку подобные действия не только создают неопределенность в других операциях спутников, но и в намерениях владельцев и эксплуатирующих спутники людей.

Помощник госсекретаря подчеркнула, что прозрачность и чистота намерений очень важны для поддержания доверия и уверенности в ситуациях, которые могут давать очень мало времени на ответ.

Поблете добавила, что последние действия российских спутников подчеркивают критические недостатки в логике и языке предложенного договора о предотвращении размещения оружия в космосе и поднимают вопросы о прозрачности космических операций и программ России. По мнению помощника госсекретаря, происходящее показывает, что любое соглашение по контролю космического оружия на данный момент не поддается проверке.

В заключение Поблете подчеркнула, что участники конференции должны сделать конкретные шаги, чтобы укрепить безопасность, стабильность и жизнеустойчивость космоса, и добавила, что предложенный Китаем и Россией проект договора нельзя считать подходящим механизмом, чтобы достичь этого.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками. В августе 2017 года Минобороны проинформировало о запуске на орбиту маневрирующего спутника-инспектора. Спутник-инспектор отделился от малого космического аппарата Минобороны России для дистанционного исследования состояния спутников на орбите в октябре 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США и России спрогнозировали «случайную» ядерную войну
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
России нашли место среди производителей оружия
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня

Выше некуда

Америка нашла мощный ответ гиперзвуковому оружию России
18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

07:00Сегодня

Названа новая опасность недостаточного сна

17:3314 августа

Украина признала превосходство своих ракет над российскими

Наука и техника00:0726 июля

Повелитель батута

Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

04:02Сегодня

Найден защищающий от рака ген-«зомби»

15:0414 августа

Мгновенную смерть клетки записали на видео

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
00:10Сегодня

США и России спрогнозировали «случайную» ядерную войну

21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

10:3114 августа

«Армату» оснастят рельсотроном

Россия
«Мы просто хотим научиться заново жить»
Кемеровчане не забыли о трагедии в «Зимней вишне», но ищут причины жить дальше
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Накажут подростков
Ученые потребовали выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене 74-летнего коллегу
Организатор «Марша матерей» получила предупреждение об уголовной ответственности
Российские следователи «потеряли» вещдоки при расследовании пыток в полиции
Песков прокомментировал слухи об отказе Кремля помиловать Сенцова
Все материалы
Мир
Чемпионат эмира
Эту маленькую арабскую страну ненавидят соседи. Она слишком много себе позволяет
Названо число погибших при обрушении моста в Генуе
Уточнено число погибших при обрушении моста в Генуе
Под рухнувшим мостом в Италии нашли выживших
Трамп выразил недовольство обязательством отчитываться перед Конгрессом
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время
Все материалы
Бывший СССР
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
На Украине рассказали о «скрытой оккупации» страны членом Евросоюза
Геи взяли штурмом отделение полиции в Ереване и избили стражей порядка
Армянам пообещали вернуть каждую украденную у них копейку
«Не имеющее аналогов в России» украинское оружие оказалось нестреляющим образцом
Все материалы
Экономика
Построят всех
Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого
Число желающих жить в долг россиян достигло рекорда
В тени не стоять
Налоговики вплотную занялись «серыми» грузоперевозками
Молочные реки
Молочники, конкурируя с Белоруссией, придумывают новые формы ведения бизнеса
Подсчитаны потери бюджета от щедрости металлургов
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ
Россиянам сохранят пенсионные льготы
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоМало миллиардов
Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу
Слуги господа
 
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей
Пятерых участников драки на Хованском кладбище освободили из-под стражи
Россиянин по ошибке получил сотни тысяч рублей и спрятал их в диване
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Выше некуда
Америка нашла мощный ответ гиперзвуковому оружию России
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
В США назвали ненормальным поведение российского спутника
Названа новая опасность недостаточного сна
Украина признала превосходство своих ракет над российскими
Найден защищающий от рака ген-«зомби»
Все материалы
Спорт
«Вива, Сталин!»
Он сбежал из Испании, попал в «Торпедо» и стал советским шпионом
Волков подерется в UFC с отказавшимся ехать в Россию американцем
Зидан захотел на место Моуриньо
«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
Российский бизнесмен обрадовался унижению «Спартака» своим клубом
Кличко вернется на ринг ради шахмат
Леонид СлуцкийЗона комфорта
Слуцкий уже побеждает с новой командой. Ему помогает «Челси»
Все материалы
Культура
Эдуард УспенскийНе тратил время зря
Он придумал Гену, Чебурашку и кота Матроскина: каким запомнят Эдуарда Успенского
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Народная артистка России отметила 92-й день рождения и умерла
Умер актер из сериала «Каменская»
Земфира нашла новую «некрасивую и закомплексованную» жертву
Друг Эдуарда Успенского раскрыл причину его смерти
Все материалы
Интернет и СМИ
Вписал к себе
Он придумал, как стать ближе к знаменитостям и одурачить весь мир
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
Следственный комитет закупил устройства для взлома Telegram
Найден способ выкрасть деньги из банкоматов по всему миру
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Случайный снимок на пляже разрушил жизнь продавца шаурмы
Все материалы
Ценности
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Составлен рейтинг стоимости часов футбольных тренеров
Назван самый популярный аксессуар сезона
У женщин появился новый тату-тренд
Crocs перестанут выпускать кроксы
Все материалы
Путешествия
The Golden Bridge is lifted by two giant hands in the tourist resort on Ba Na Hill in Danang, Vietnam. Ba Na Hill mountain resort is a favorite destination for touristsЦельнотуристическая оболочка
Они пьют змеиный яд и убиваются на мопедах. Что ждет россиян во Вьетнаме
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«И что, прямо геев не пускают?»
Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
Туристы массово последовали за Меган Маркл
Решилась судьба застрявших на Алтае четверых туристов
Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Турист вырыл себе яму на пляже и утонул в ней
Все материалы
Из жизни
«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»
История россиянина о жизни в Амстердаме
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Тысячи гну прыгнули в кишащую крокодилами реку
В Индии из спины живой крысы выросла соя
Медведь пришел в винно-водочный магазин
Маленькая девочка тайком накупила игрушек на сотни долларов
Все материалы
«Форсаж» — непридуманная история
Воспоминания о нелегальных гонках начала 90-х: фильм «Форсаж» оказался правдивее, чем вы думаете
Двухмоторные автомобили
8 автомобилей и 16 двигателей — самые известные машины с двумя двигателями
Datsun с удочкой и топором
Хэтчбек mi-Do превратили в экспедиционник. Что получилось и как он едет?
Раскрыта внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta
Фернандо Алонсо объявил об уходе из Формулы 1
Машина-ромб
Самые ужасные автомобили в истории: Sunbeam-Mabley Cycle Car
Сделанный в Англии пикап «Москвич» оценили в 5 миллионов рублей
Все материалы
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Названы города России с лучшей и худшей экологией
Все материалы