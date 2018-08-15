В США назвали ненормальным поведение российского спутника

Соединенные Штаты считают поведение запущенного Россией в октябре 2017 года спутника-инспектора ненормальным для той категории аппаратов, к которому Москва его причисляет, говорится в заявлении помощницы госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблете, полученном РИА Новости.

«Его поведение на орбите было не соответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников. И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа, чтобы определить это», — заявила Поблете на проходящей в Женеве конференции по разоружению.

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Она добавила, что США выражали беспокойство много лет, за которые Россия разрабатывала и развертывала противоспутниковое оружие.

По словам Поблете, США обеспокоены тем, что спутник может делать что-то противоположное намерениям его владельцев, поскольку подобные действия не только создают неопределенность в других операциях спутников, но и в намерениях владельцев и эксплуатирующих спутники людей.

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Помощник госсекретаря подчеркнула, что прозрачность и чистота намерений очень важны для поддержания доверия и уверенности в ситуациях, которые могут давать очень мало времени на ответ.

Поблете добавила, что последние действия российских спутников подчеркивают критические недостатки в логике и языке предложенного договора о предотвращении размещения оружия в космосе и поднимают вопросы о прозрачности космических операций и программ России. По мнению помощника госсекретаря, происходящее показывает, что любое соглашение по контролю космического оружия на данный момент не поддается проверке.

В заключение Поблете подчеркнула, что участники конференции должны сделать конкретные шаги, чтобы укрепить безопасность, стабильность и жизнеустойчивость космоса, и добавила, что предложенный Китаем и Россией проект договора нельзя считать подходящим механизмом, чтобы достичь этого.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками. В августе 2017 года Минобороны проинформировало о запуске на орбиту маневрирующего спутника-инспектора. Спутник-инспектор отделился от малого космического аппарата Минобороны России для дистанционного исследования состояния спутников на орбите в октябре 2017 года.

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