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В США захотели помешать Трампу продавать оружие арабам

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Члены сената США Роберт Менендес, Крис Мерфи и Рэнд Пол захотели помешать действующему президенту США Дональду Трампу продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Менендеса.

Сенаторы представили четыре инициативы, согласно которым арабской стране не смогут продать до 50 истребителей F-35, 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений. Их общая стоимость состаляет 23 миллиарда долларов.

По словам сенаторов, Госдепартамент и Пентагон отказались отвечать на запросы о том, как правительство справится с рисками для национальной безопасности, которые возникают из-за таких поставок. Политики также отметили, что продажа оружия Абу-Даби может нарушить договоренности с Израилем.

«Пытаясь ускорить продажу оружия, администрация Трампа обошла процесс рассмотрения [инициативы] в Конгрессе, [во время которого выясняют], соответствуют ли продажи такого масштаба ценностям США, а также целям национальной безопасности и безопасности наших союзников», — говорится в тексте.

При этом Reuters указывает, что инициативы не смогут помешать сделкам. В частности, сенат, который «контролируют» республиканцы, вряд ли одобрит предложение сенаторов.

В сентябре главы Израиля, ОАЭ и Бахрейна подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Бахрейн и ОАЭ признают Израиль, в то время как он приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

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