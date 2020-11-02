Пентагон тайно принял новые меры для противостояния Китаю и России

Министерство обороны США в тайне начало отзывать военных атташе в американских посольствах разных стран мира. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В Пентагоне считают, что такие меры нужны для того, чтобы противостоять России и Китаю. Глава ведомства Марк Эспер уже распорядился о том, чтобы заменить военных атташе в некоторых странах с понижением. Так, в Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Египте, Пакистане и Ираке назначали старших офицеров в звании полковников и капитанов первого ранга вместо генералов и адмиралов.

Помимо этого, новые решения могли принять в соответствии с законом 2017 года. Он обязывает Пентагон сократить 110 человек в звании генерала или адмирала к декабрю 2022-го.

Газета отмечает, что с действиями Минобороны не согласны, в частности, члены Республиканской и Демократической партий в Конгрессе: они считают, что эти меры могут навредить отношениям с союзниками. Некоторые чиновники утверждают, что действия Пентагона наоборот приведут к усилению России и Китая на Ближнем Востоке и в странах Африки.

Военные атташе США наблюдают за обучением иностранных военных, собирают информацию для разведки, организовывают продажу оружия и координируют военные ресурсы Штатов во время чрезвычайных ситуаций.

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