США оценили угрозу гиперзвукового оружия России

Гиперзвуковое оружие России бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM). Его слова приводятся на сайте Минобороны США.

По его словам, ядерная триада остается основой обороны, однако следует думать не только о возмездии, но и о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий.

Ванхерк подчеркнул, что Пентагон следует в верном направлении и разрабатывает загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, которые работают с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай испытывают зависть из-за военной мощи США. «Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют», — сказал он, добавив, что американское ядерное оружие находится в «своей наилучшей форме».

В сентябре американский лидер обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Однако, по его словам, сейчас у Вашингтона есть значительно более быстрая ракета.

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