Трамп обвинил Россию в похищении технологий «супер-пупер-ракеты»

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Об этом он заявил на предвыборном митинге в штате Миннесота, передает ТАСС.

«Вы знаете, у них есть ракета, "супер-пупер-гиперзвуковая", я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — напомнил американский лидер.

По его словам, Москве удалось получить эту информацию во время президентства Обамы, после чего страна смогла создать такую ракету.

В мае президент Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты». По его словам, страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, что у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. Американский лидер рассказал, что новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — сказал Трамп.