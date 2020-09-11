Трамп похвастался секретными американскими системами вооружений

Президент США Дональд Трамп похвастался секретными системами вооружений, которыми обладает страна. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает», — заявил Трамп. Он предположил, что будет лучше, если положение дел продолжит оставаться таким.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США намерены создать новые ракеты средней и меньшей дальности. Он отметил, что в настоящее время благодаря президенту США Дональду Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а США покинули «вредный договор», чтобы строить ракеты для «сдерживания агрессии» России.

В мае Дональд Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты». По его словам, она будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги.