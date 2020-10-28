Трамп рассказал о завидующей военной мощи США России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай испытывают зависть из-за военной мощи США. Такое мнение он выразил во время выступления в штате Висконсин, передает РИА Новости.

«Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют», — сказал он, добавив, что американское ядерное оружие находится в «своей наилучшей форме», и выразив надежду, что его не придется использовать.

В сентябре Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Однако, по его словам, сейчас у Вашингтона есть значительно более быстрая ракета.

В мае Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты». По его словам, страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, что у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. Американский лидер рассказал, что новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги.