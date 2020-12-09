США не подпишут с Россией заявление против ядерной войны

Ни один президент США не подпишет с Россией заявление о недопустимости ядерной войны, подобное тому, что подписали лидеры стран Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1985 году — а того, кто все же подписал бы этот документ, стоило бы наказать. Так против этого шага высказался спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в выступлении в Национальном институте публичной политики. Его речь опубликована на сайте института.

По словам спецпредставителя, в своей военной доктрине Российская Федерация все больше рассчитывает на атомное вооружение, хотя на международной арене этого не заявляет. Биллингсли рассказал, что в случае конфликта с НАТО российское государство будет добиваться капитуляции противника с помощью тактических вооружений и подчеркнул, что капитуляции не будет — любое применение такого оружия повлечет за собой последствия.

«Им нельзя доверять, когда речь заходит о контроле над вооружениями. Давайте не забывать, что они более десяти лет тайком нарушали договор РСМД. Они тайно произвели, протестировали и взяли на вооружение ракету малой дальности с ядерной боеголовкой. Сейчас российские военные разворачивают ракетные батальоны, предположительно направленные на НАТО».

Он подчеркнул, что разрушение российско-американских ракетных договоров имеет и позитивную сторону: в будущие соглашения должен обязательно быть включен Китай, который наращивал свой ядерный потенциал, пока США и Россия были связаны обязательствами. Любой будущий договор, по его словам, должен включать Китай.

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.