США пригрозили России развернуть новые ракеты в Европе

США, выйдя из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), готовы при необходимости сдерживать Россию и развернуть в Европе новые гиперзвуковые ракеты, пригрозил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет (...). Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — приводит агентство слова из выступления О'Брайена в Гудзоновском институте.

26 октября президент России Владимир Путин вновь призвал НАТО объявить аналогичный мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.