Путин обратился к НАТО

Президент России Владимир Путин вновь призвал НАТО объявить аналогичный мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 26 октября.

По словам главы государства, российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой.

Путин подчеркнул, что Россия готова не развертывать в Европе ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М» при условии встречных шагов альянса.

Российский лидер предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.

«Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов «в мире без Договора о РСМД» применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении», — говорится в заявлении Путина.

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.