В НАТО пообещали ответ на российские «Искандеры-М»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал ответить на размещение российских ракетных комплексов «Искандер-М» с крылатыми ракетами 9М729 «Новатор» комплексом оборонительных мер. Об этом передает Deutsche Welle.

«Что касается ракет 9М729, то мы собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков», — сказал генсек НАТО об ответе на действия России. Он добавил, что альянс по-прежнему считает размещение 9М729 нарушением условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Действие ракетного ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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