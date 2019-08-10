Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Презентация комплекса состоялась на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр. Во время демонстрации пара вооруженных «Кинжалом» высотных истребителей Миг-31К прикрывали штурмовую авиацию, которая била авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника. На полигоне было установлено около 60 целей 12 типов.

«Кинжал» вместе с другими видами вооружения в послании Федеральному собранию в марте 2018 года представил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал его идеальным оружием. Головка самонаведения, установленная на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, позволяет ракете поражать цель типа «корабль» с отклонением в один метр от точки цели.

Ракета имеет возможность развивать скорость в десять Махов и преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. С конца 2017 года десять самолетов-перехватчиков МиГ-31К с «Кинжалами» несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

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