Супероружие России подешевеет

Завод «Красмаш» (Красноярск) проводит работы по снижению издержек на производство межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат», передает ТАСС заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По его словам, крупные станки и обрабатывающие центры прибудут на «Красмаш» в ближайшее время. «Произведена закупка нового станочного оборудования. Станки мы покупаем внутри страны», — сказал менеджер.

Глава госкорпорации отметил необходимость в снижении стоимости единицы РС-28 «Сармат». «Цена должна быть разумной, чтобы и завод был в прибыли, но и издержки были минимальными. А это — современные технологии, хорошая организация труда», — добавил Рогозин.

Менеджер также рассказал, что работы по РС-28 «Сармат» идут по графику. «Мы ведем огневые испытания уже. К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года мы выйдем на завершающую стадию испытаний», — сказал гендиректор «Роскосмоса».

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В июне на военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые раскрыли основные технические характеристики перспективной МБР.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что РС-28 «Сармат» успешно проходит завершающую стадию испытаний.

В марте 2018 года глава государства рассказал о перспективном супероружии страны: стратегическом ракетном комплексе РС-28 «Сармат», крылатой ракете практически неограниченной дальности «Буревестник», подводном беспилотном плавательном аппарате «Посейдон», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», ракетном комплексе «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой «Пересвет».

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